Già finita l'avventura all'Al-Hilal per Pablo Marì dopo 8 partite... Ben retribuite

Non ci sarà l'Al-Hilal nel futuro di Pablo Marì, difensore della Fiorentina che ha salutato i colori viola a gennaio per approdare nella Saudi Pro League.

La richiesta di Inzaghi

Il difensore spagnolo era stato chiesto da Simone Inzaghi, che era in emergenza totale nel reparto difensivo. Dopo 5 partite giocate consecutivamente, l'ex Monza e Fiorentina, si è trovato fuori dalla lista campionato, per fare spazio a Koulibaly.

Finita l'avventura

Il difensore ha poi collezionato altre tre presenze nella Champions League asiatica, mettendo insieme 8 presenze totali con la maglia biancoblù. Adesso il difensore non rinnoverà il contratto con l'Al-Hilal ed è già alla ricerca di una nuova sistemazione, come scrive tuttomercatoweb.com. Nuova avventura in Arabia o in Europa?