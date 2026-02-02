Cecchi: "Rugani che acquisto è? Per me non cambia molto rispetto a Pablo Marì. Il mercato viola mi lascia perplesso"

A Radio Bruno ha parlato Stefano Cecchi, intervenendo sulla questione mercato e sulla situazione attuale in casa Fiorentina.

Le parole di Cecchi

“Questo mercato mi sta lasciando tante perplessità. Io credo che la Fiorentina abbia le carte in regola per salvarsi anche senza acquisti. Per esempio: Rugani che acquisto è? Non credo cambi molto rispetto a Pablo Marì. Fabbian e Brescianini sono simili, per me non possono giocare insieme. Non capisco perché non sia arrivato un mediano fisico. E lì in mezzo io ho voglia di vedere Fazzini. Harrison e Solomon non mi stanno convincendo".

Sulla situazione

“Ma ancora la salvezza è a un solo punto di distanza: non facciamo il funerale a questa Fiorentina. La Fiorentina non si sta arrendendo e questa determinazione ci porterà all'obiettivo massimo stagionale, ovvero la salvezza. Nedeljkovic? Sarebbe sicuramente una scelta molto diversa da Zappa. Il terzino del Cagliari non lo vedrei come un possibile titolare la prossima stagione”.