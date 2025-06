La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, spaziando a 360 gradi sulla situazione di casa Fiorentina, parlando di mercato ma non solo.

“Le possibilità che Kean resti? Dipende da lui. La Fiorentina non lo cede nè spingerà per farlo, se vuole restare è fatta. Bisogna aspettare il 15 luglio, momento fino al quale deciderà il calciatore. La Premier League cambierebbe la scena, l’Arabia sarebbe solo una scelta di IBAN, finanziaria. Un Manchester United, ad esempio, sarebbe una scelta per competere, senza contare che l'Inghilterra è molto vicina all'Italia e anche logisticamente sarebbe uno spostamento agevole”.

‘Una mezzala vera, Fazzini è forte’

"Fazzini è un bel giocatore, una mezzala vera. Ha il 10 sulle spalle ma in una mediana a tre gioca da mezzala, se la squadra gioca due può essere a centrocampo o sulla trequarti. Gli mancavano i gol, ma quando è rientrato ha segnato 4 gol in 7 partite. Con lui in campo per più gare l’Empoli probabilmente si sarebbe salvato, è forte. Mi ricorda Massimo Orlando, anche se l’ex viola aveva più qualità tecnica. Ha grande corsa e visione di gioco, ha tiro. Bernabè completerebbe bene un centrocampo con lui e Fagioli. Il giocatore del Parma sa giocare lungo e corto, vede bene il gioco, è perfetto al posto di Cataldi".

‘Il mercato viola convince su due linee, ecco quali’

“Mi convince per due linee il mercato viola. Fagioli Dzeko Gud Fazzini, con questi giocatori la Fiorentina segue la linea della qualità e del divertimento. La seconda linea è quella dei ragazzi italiani, che sono tanti, almeno 12, contando i rientri di Bianco e Sottil. Toscani, tifosi viola, giocatori cresciuti a Firenze come Ranieri e Comuzzo, un qualcosa che mi piace. Dà l’idea di voler fare gruppo, fare squadra. E oggi la Fiorentina ha molte più certezze, un vantaggio non da poco all'inizio della stagione, sono sorpreso da come si sta muovendo perchè sono tutte mosse che vanno nella giusta direzione. Ci sono giocatori che ci sentono, come Mandragora. Non è poco, lo spogliatoio incide. E la Fiorentina ha preso un bell’allenatore come Pioli, molto valido e umile, ancora voglioso di imparare”.