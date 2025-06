Mattatore assoluto della Fiorentina Under 15 sconfitta in finale Scudetto dall’Inter è stato Federico Croci, capocannoniere con 43 reti in 29 partite, a cui si aggiungono anche 9 gol in 13 presenze con la Nazionale Under 15.

Una finale infausta, ma il futuro è suo

Il giocatore viola classe 2010 non ha brillato con l'Inter e ha fallito un rigore che avrebbe riaperto subito la gara, facendosi ipnotizzare dal portiere nerazzurro Costante, ma è stato assolutamente la stella più luminosa del campionato Under 15. Croci ha commentato sul proprio profilo Instagram al termine della lunghissima stagione vissuta con la formazione di mister Enrico Cristiani.

Le parole di Croci

“Un anno pieno di gioie ed emozioni finisce con l’amaro in bocca di non essere riusciti a portare qualcosa che a Firenze mancava da tanto, nulla però toglie quello che siamo stati e che abbiamo fatto l’uno per l’altro, abbiamo avuto poche difficoltà in cui ne siamo usciti benissimo ribaltando partite difficili come una vera SQUADRA e soprattutto siamo cresciuti insieme sia dentro che fuori dal campo.

Ringrazio tutto lo staff e tutti i miei compagni di squadra per questo bellissimo viaggio”.

