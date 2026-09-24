Il Viola Park si svuota, i giorni di stacco presi dai dirigenti gigliati

La Fiorentina, intesa come squadra, non ha staccato la spina nel corso di questa settimana, che è la prima di questa lunga sosta del campionato, a cavallo tra settembre e ottobre.

Con Pilar

I dirigenti viola però qualche giorno di pausa se lo sono concesso. Fabio Paratici ne ha approfittato per stare insieme alla sua compagna, Pilar Fogliati, che nel frattempo ha avuto anche qualche impegno promozionale da fare.

Anche Goretti via

Qualche giorno fuori da Firenze anche per quello che possiamo definire il braccio destro sul mercato di Paratici, Roberto Goretti. Rientro previsto in sede per entrambi per la fine di questa settimana.