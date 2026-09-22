Masini: "Paratici non ha esonerato Grosso dopo 3 partite, ma dopo 3 mesi. La squadra sarà completata a gennaio"

Il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sull'esonero di Grosso e sul calciomercato di Paratici.

Sull'esonero di Grosso

“Paratici non ha esonerato Grosso dopo 3 giornate, ma dopo 3 mesi di lavoro. L'ultima partita ha dimostrato che era success qualcosa che aveva compromesso il lavoro dell'allenatore con quella squadra”.

Sul mercato

“Secondo me un elemento a centrocampo va preso, manca un mediano. Il calciomercato non ha portato né la squadra che voleva Grosso, né quella che voleva Paratici. A gennaio questa rosa sarà completata. Se ne andranno in diversi: Dodo, forse Pongracic che non ci sta a fare la riserva… Se bisogna cercare un centrocampista, io prenderei un mediano di esperienza".

Su Oulai

“Io ora come ora vedo molto in difficoltà Atta, forse ci sono movimenti diversi da quelli che faceva a Udine. Non abbiamo visto ancora le sue giocate. Forse è in ritardo fisicamente e posizionato male. Invece il talento di Oulai lo abbiamo visto”.