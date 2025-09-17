L'Italia Under 20 in difficoltà per le convocazioni per il Mondiale: anche la Fiorentina si oppone al mandare i propri giocatori

Tra dieci giorni prenderà il via il Mondiale U20, competizione giovanile seguita con attenzione da scout di tutto il mondo. In Italia, però, sempre più squadre si stanno opponendo al mandare i propri giovani nella spedizione cilena che si terrà tra il 27 settembre e il 19 ottobre: tra queste anche la Fiorentina.

Il caso viola

Lo riporta Tuttomercatoweb: la FIGC sarebbe in seria difficoltà di fronte al muro che molte squadre di Serie A, e qualcuna di Serie B, hanno fatto per i propri giocatori. Nel caso della Fiorentina, si tratta del veto imposto a Tommaso Martinelli e Niccolò Fortini, entrambi arruolabili ma fermati dalla società.

Il motivo

Il motivo è presto detto: la competizione si svolge nel bel mezzo della stagione di Serie A, per cui mandare giocatori in Nazionale Under 20 significa di fatto non averli a disposizione per il campionato. Da qui, i rifiuti come quello di Camarda e Pio Esposito, ma anche Bartesaghi e Torriani dal Milan.