Una notte da incubo per Beltran e il Valencia: Un debutto nella Liga in una serata drammatica

Notte da incubo per il Valencia contro il Barcellona. I blaugrana hanno letteralmente asfaltato la squadra in cui gioca, arrivato in prestito dalla Fiorentina, Lucas Beltran.

Travolti!

Finisce 6-0 per i catalani all'Estadi Johan Cruyff, utilizzato dal Barça per la contemporanea indisponibilità sia del Camp Nou che del Montjuic; una gara completamente a senso unico con il risultato mai in discussione. Tre, le doppiette che hanno deciso l'incontro: quelle di Fermin Lopez, Raphinha e Lewandoski.

Beltran

E Beltran? E' partito dalla panchina ed è stato messo in campo solamente a 15 minuti dalla fine della gara, a risultato ampiamente compromesso. Un solo pallone toccato dall'attaccante argentino, anche perché inserito in una squadra annichilita dagli avversari.

Un debutto per lui nella Liga, in una serata completamente da dimenticare.