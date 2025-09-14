​​
Una notte da incubo per Beltran e il Valencia: Un debutto nella Liga in una serata drammatica

Stefano Del Corona /
Lucas Beltran

Notte da incubo per il Valencia contro il Barcellona. I blaugrana hanno letteralmente asfaltato la squadra in cui gioca, arrivato in prestito dalla Fiorentina, Lucas Beltran

Travolti! 

Finisce 6-0 per i catalani all'Estadi Johan Cruyff, utilizzato dal Barça per la contemporanea indisponibilità sia del Camp Nou che del Montjuic; una gara completamente a senso unico con il risultato mai in discussione. Tre, le doppiette che hanno deciso l'incontro: quelle di Fermin Lopez, Raphinha e Lewandoski

Beltran

E Beltran? E' partito dalla panchina ed è stato messo in campo solamente a 15 minuti dalla fine della gara, a risultato ampiamente compromesso. Un solo pallone toccato dall'attaccante argentino, anche perché inserito in una squadra annichilita dagli avversari. 

Un debutto per lui nella Liga, in una serata completamente da dimenticare. 

