Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno del momento in casa Fiorentina, a poche ore dalla semifinale di ritorno contro il Real Betis: “E' stata una delle partite che ha creato più concordia della stagione: la Fiorentina meritava di più e ha giocato meglio della Roma. Ha giocato tutta la partita bene, è mancato il gol. La Roma con gli 1-0 ora ci sta costruendo la Champions e sa come difendere il risultato. Ma la Fiorentina l'ha messa in difficoltà. E' stato un risultato ingiusto. L'impressione è che la squadra viola ne avesse di più. Palladino ha preso dei rischi, ma la Fiorentina ha fatto una buona partita ed è stata credibile. Questo non vuol dire che tutti i rendimenti siano andati bene, ma nel complesso sì”.

E su Richardson: "Finalmente sembra più dentro la squadra, dentro la Serie A. Credo sia la miglior versione dell'anno, tolta la prima partita che aveva fatto vedere grandi cose. Ma la Fiorentina tutta mi pare in crescita, lo dicono anche i dati. Che ogni partita bisogna chiamare il giudizio universale non lo sopporto. Una valutazione sull'annata deve essere profonda. A me interessa vedere come la Fiorentina scende in campo in queste partite determinanti. La sconfitta contro la Roma non taglia fuori la squadra dalla corsa Europa. Forse la Champions si, ma il resto no.

Una riflessione simile c'è da farla anche su Palladino. Serve guardare il percorso dell'allenatore e la sua crescita durante l'anno. La relazione che ha con i ragazzi e tanto altro. Lasciamo la curiosità su queste ultime partite: la partita contro la Roma ci è piaciuta molto più di alcune vittorie. Fagioli e Adli insieme contro il Betis? All'andata era successa la stessa cosa con Gudmundsson che si affiancò a Fagioli, bisognerà però trasformare in quella superiorità in mezzo al campo in azioni pericolose. Giovedì voglio che Gudmundsson sfondi la porta. Come ha fatto Antony all'andata. Poi mica solo una, anche tre volte va bene".