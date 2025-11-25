Allarme Dodô: Il suo 2025 potrebbe essere già finito!

Se sotto il profilo del rinnovo contrattuale ci sono novità positive relativamente a Dodô, non altrrettanto si puà dire sulle sue condizioni di salute. L'esterno brasiliano della Fiorentina ha accusato un risentimento muscolare durante la partita contro la Juventus ed è stato costretto ad uscire all'intervallo.

Edema

Sotto questo aspetto c'è una sensazione che si fa ogni giorno più negativa. Già il fatto che domenica si fosse rinunciato agli esami, scrive stamani il Corriere Fiorentino, lasciava intendere come fossero sostanzialmente inutili e questo accade quando si è in presenza di edema. Uno scenario confermato ieri, quando il brasiliano si è sottoposto ad accertamenti senza che si arrivasse però (proprio a causa dell’edema) ad una diagnosi precisa.

2025 finito?

Il brasialiano lamenta tanto dolore e, riporta ancora il quotidiano locale, difficilmente si rivedrà in campo prima di 20-30 giorni. Oggi gli esami saranno ripetuti, ma c'è il serio rischio che il suo 2025 sia finito. Sulle fasce insomma, la Fiorentina è in emergenza perché anche Gosens non sta benissimo anche se è in via di guarigione.