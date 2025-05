Un inaspettato toto-allenatore in casa Fiorentina. Il club sonda il terreno, ecco le prime due idee per la panchina

Le dimissioni dell'allenatore Raffaele Palladino hanno sconvolto il mondo Fiorentina, specialmente dopo la conferenza stampa che sembrava far presagire un altro scenario. E ora il club viola che fa? In attesa di definire il futuro, si sonda il terreno in caso di conferma.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di DAZN, sarebbe iniziato il casting in casa Fiorentina. Nelle scorse ore sono arrivati addirittura i primi contatti, con Aquilani e Gilardino. Ma il casting potrebbe presto coinvolgere altri profili.