Il ritorno in Serie A del Pisa costa caro: un problema che a breve potrebbe coinvolgere anche i tifosi della Fiorentina
Quella di domenica sarà una giornata storica per il Pisa, che torna a giocare una partita di Serie A in casa dopo 34 anni. La festa, però, è stata guastata dai prezzi esorbitanti dei biglietti: dai 45 euro per la curva nord (più 4 di prevendita) fino ai 195 della tribuna superiore. Per salire sulla gradinata (scoperta) servono invece 65 euro.
Agli ospiti non va meglio
Cifre - scrive il Corriere Fiorentino - che hanno generato il malcontento tra i tifosi del Pisa, ma non solo. Il caro biglietti infatti riguarda anche i tifosi ospiti, che dovranno pagare ben 45 euro per il settore a loro riservato (oltre ovviamente a tutti i costi della trasferta).
Roma e Fiorentina potrebbero subirne le conseguenze
Un problema che riguarda i tifosi della Roma, avversaria del Pisa domenica, ma che a breve potrebbe coinvolgere quelli della Fiorentina: l'attesissimo derby è in programma alla quinta giornata.