La Nazione: la Fiorentina ha una roccia in più in mezzo al campo
Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina sulla Fiorentina: “Brescianini roccia viola”. A pagina 2 in taglio alto: “L’abbraccio di Brescianini «Qui per sudare la maglia». Domani può già debuttare”, di spalla: “Kean pronto a tornare tra i titolari. E Solomon può avere un’occasione”. A pagina 3: “Baldanzi resta in prima fila. Ma Gud non si muove. Dominguez idea concreta”, di spalla invece: “Quel duello dialettico tra parterre e tecnico...”. In taglio basso infine: “Paratici, FA Cup l’ultimo appuntamento”.
