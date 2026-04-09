Paratici: "Vogliamo mettere il brand di Como con quello di Firenze? Potenzialità immense"

“Se la Fiorentina punterà sulla Under 23? Deve farlo, col Viola Park. E deve svilupparsi in ogni possibile direzione”. A dirlo è stato il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Vogliamo mettere il brand Como con quello di Firenze?”

Paratici ha anche detto: “Apprezzo molto il business che sta dietro al Como, questo sviluppo del brand del lago, in effetti un luogo bellissimo. Ma, ehm, vogliamo mettere con Firenze? Fi-ren-ze! Non scherziamo”.

“Ci sono potenzialità immense”

E ancora sul capoluogo toscano: “Le potenzialità sono immense, sono qui per sfruttare le conoscenze che ho acquisito. E sì, secondo me in serie A possono fare la differenza”.