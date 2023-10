Abodi: "Valutiamo l'esclusione dalla Nazionale per chi scommette. Stadi? Dobbiamo mettere in relazione la storia col presente e col futuro"

Il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi ha parlato a Radio1, toccando anche il tema della ristrutturazione degli stadi in vista di EURO2032: “Stiamo rischiando di sovrapporre la storia moderna con la storia futura. Serve un modo per mettere in relazione presente e futuro, facendo sì che il tutto abbia un legame con la storia. San Siro, ad esempio, ha un vincolo che mi auguro possa essere superato".

Sul caso scommesse: “Esclusione dalla Nazionale per chi scommette? Una valutazione da fare, perché indossare l maglia azzurra ha un valore tecnico e morale molto alto. Non significa non poter più fare sport, bensì farlo in altro modo”.