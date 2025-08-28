E Gudmundsson lascerà Firenze per qualche giorno...

Durante la prossima parentesi dedicata alle Nazionali, Albert Gudmundsson lascerà Firenze e la Fiorentina per qualche giorno.

L'attaccante viola è stato convocato dal selezionatore dell'Islanda per le partite contro Azerbaigian e Francia valide per la qualificazione ai Campionati Mondiali che ci saranno nel 2026.

Il primo impegno è previsto il 5 settembre con l'Islanda che ospiterà l'Azerbaigian. Mentre martedì 9, i vichinghi si recheranno a Parigi per affrontare la compagine transalpina.