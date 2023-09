L'Inter fa suo il Derby e vola in testa: il Milan di Pioli crolla e i nerazzurri dilagano. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il derby di Milano, valido per la quarta giornata di campionato. Al novantesimo il risultato è clamoroso: a trionfare è l'Inter di Simone Inzaghi per 5-1.

La verità è che gli uomini di Stefano Pioli non sono praticamente mai scesi in campo, i nerazzurri infatti riescono a mettere in discesa la sfida già nel primo tempo: all'intervallo, grazie alle reti di Mkhitaryan e Thuram, i nerazzurri mettono le mani sui tre punti. Nonostante un buon inizio del Milan, nella ripresa la squadra di Simone Inzaghi dilaga: nonostante la rete in apertura di Leao, la seconda rete del centrocampista armeno e quelle di Calhanoglu e Frattesi fissano il risultato finale e segnano una delle più larghe vittorie nerazzurre nella stracittadina.

Nerazzurri, ancora a punteggio pieno, salgono a quota 12 punti; per il Milan invece arriva la prima sconfitta in campionato.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 12, Juventus 10, Milan 9, Lecce 7, Verona 6, Napoli 6, Atalanta 6, Fiorentina 4, Bologna 4, Frosinone 4, Torino 4, Monza 3, Genoa 3, Sassuolo 3, Lazio 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0.