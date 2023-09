Matteini: "A questa Fiorentina mancano i gol: è un problema che si debba rimpiangere Ikone"

Questo pomeriggio, durante un collegamento con Radio Bruno, Francesco Matteini ha avuto modo di analizzare alcuni temi alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Atalanta. Questo un estratto delle sue considerazioni

“E' importante che un giocatore come Barak torni rapidamente in forma, perchè è vero che la passata stagione era calato nelle gerarchie di Italiano, ma lui è uno di quelli che ogni tanto la porta la vede davvero. Una delle mancanze della Fiorentina è il pacchetto gol. Lasciando stare i centravanti, sono sicuro che Belltran e Nzola li abbiano nel loro curriculum, ma per il resto sono in pochi ad avere il gol nelle proprie corde: solo Nico e Bonaventura alzano la media, ma è chiaro che serva l’apporto di qualcun altro. Il problema è che si debba rimpiangere che non ci sia Ikone: non stravedo per lui e non mi sembra che l’anno scorso abbia fatto sfracelli. Non credo che risolverebbe il problema della Fiorentina, non mi fido di lui. Manca un esterno come Gonzalez e che garantirebbe il salto di qualità alla squadra. Io firmo per prendere i gol dell'anno scorso, ma ne vorrei segnare una dozzina in più che dovrebbe arrivare dai centravanti e dall'altro esterno che purtroppo non c’è”.

Ha poi concluso: ”Fermarsi per la sosta potrebbe aver favorito la Fiorentina nel recupero di alcuni giocatori e nella messa a punto della preparazione che forse non è stata azzeccata. Nelle prime tre giornate la forma fisica è mancata e la squadra questa cosa l’ha sofferta molto sul campo”.