Che amarezza per la Fiorentina Under 16. La sconfitta contro il Lecce è decisiva, niente Playoff per lo Scudetto

Non è stata una bella giornata per le giovanili della Fiorentina, in particolare per l'Under 16 di mister Guberti.

La Viola arrivava all'impegno di oggi al quinto posto, esattamente come il Lecce: lo scontro diretto valeva l'ultima possibilità per andare ai playoff validi per lo Scudetto. A vincere al Viola Park sono i salentini.

Addio ai Playoff Scudetto

Alla Fiorentina sarebbero andati bene due risultati su tre, ma il Lecce strappa un 1-2 e si prende i playoff. Vantaggio giallorosso con Basile, pareggia Cianciulli su rigore. Chiude i conti il gol di Guida in apertura di ripresa, decisivo.

La Viola resta a quota 35 punti, sorpassata proprio dal Lecce e con l'amaro in bocca per non essere andata ai playoff.