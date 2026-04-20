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I convocati del Lecce: non recupera un ex Fiorentina, ma Di Francesco ne ritrova due

Redazione /

In vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina, il Lecce ha ufficializzato i convocati. Un'assenza tra gli ex di turno, mentre sono due i giocatori che recuperano i giallorossi.

Assenti e presenti

Out l'ex viola Sottil come già annunciato dal tecnico. Recuperano invece sia Banda che Gandelman.

I convocati

Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja

Difensori: Gallo, Jean, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga

Centrocampisti: Coulibaly, Gandelman, Gorter, Helgason, Kovac, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala

Attaccanti: Banda, Cheddira, N'Dri, Pierotti, Stulic

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