Graziani: "Sento parlare di retrocessione, ma vi ricordate la Roma l'anno scorso? I tifosi adesso devono stare vicini alla squadra"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Domani mi aspetto un po' di turnover, ma l'importante è vincere perché ridarebbe un po' di serenità. Credo che Gudmundsson giocherà, può essere una buona occasione per lui. Nel calcio si passa da essere fenomeni a somari nel giro di quindici giorni, la pazienza manca ovunque e non solo a Firenze. La squadra è più forte dell'anno scorso, sono sicuro che prima o poi le qualità verranno fuori”.

“La Roma l'anno scorso…”

Poi ha aggiunto: “Vi ricordate la Roma l'anno scorso? Dopo un girone d'andata terribile ha fatto 48 punti in quello di ritorno arrivando in Europa League. Siamo ancora alla settimana giornata, ci vuole pazienza. Sento parlare di retrocessione, ma io credo che la Fiorentina abbia toccato il fondo e possa solo risalire. La partita con il Bologna arriva nel momento giusto, ora come ora meglio affrontare squadre del genere. Vincere contro una big renderebbe viva una squadra che al momento è triste e demoralizzata".

“I tifosi stiano con la squadra”

Infine sui tifosi: “Capisco la loro delusione, ma devono ricordarsi che sono il dodicesimo uomo in campo e che nei momenti difficili devono dare forza e fiducia alla squadra. Mi immedesimo nel tifoso che paga per andare allo stadio e vede certe prestazioni, ma in questi momenti non va persa la speranza e bisogna rimanere vicini alla squadra”.