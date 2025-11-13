Corriere dello Sport-Stadio: l'esterno che ha subito conquistato il neo tecnico
Due pagine sulla formazione viola: le troviamo stamani all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 18
In apertura ci sono le parole di Vanoli: “Fiorentina non ho paura”. E ancora: “Era nel destino Andiamo avanti gara dopo gara”. Poi le dichiarazioni di Goretti: “Paolo è la mia prima decisione”.
Pagina 19
Qui leggiamo: “Fortini una nuova speranza”. Sottotitolo: “Sempre titolare nelle ultime gare, ha giocato anche da esterno alto conquistando subito il neo tecnico”. Di spalla infine: “Ferrari replica ”Kean era in condizione".
