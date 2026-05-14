Il calcio storico fiorentino resta in piazza Santa Croce: respinto ricorso dei residenti

Niente sfratto per il calcio storico fiorentino che resta nella sua collocazione classica di piazza Santa Croce.

Il ricorso

A deciderlo è stato il giudice Fiorenzo Zazzeri che ha respinto il ricorso presentato da 19 residenti, della piazza e dintorni, secondo i quali la manifestazione procurebbe inquinamento acustico oltre i limiti di legge e un generale peggioramento della vita provocato dall’iniziativa.

I disagi a loro dire derivavano dall’occupazione della piazza per 40-50 giorni, montaggio e smontaggio inclusi.

L'ordinanza

Nell’ordinanza si legge “che non è stata allegata alcuna certificazione medica attestante patologie determinate dallo svolgimento delle precedenti analoghe manifestazioni: ciò che, pertanto, non può indurre a presumere l’eventuale pregiudizio derivante dallo svolgimento della prossima.

Si aggiunga che taluni dei ricorrenti risultano risiedere in vie che non sono situate neppure nelle immediate vicinanze di piazza Santa Croce”.