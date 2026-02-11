Carobbi: "Uno come Dodo avrebbe preso gli schiaffi da Passarella e Dunga. I ritiri al Viola Park? Fai un favore ai giocatori"

Stefano Carobbi, ex capitano e poi allenatore delle giovanili della Fiorentina, durante un intervento a Casa Viola su Toscana TV ha avuto modo di dire la sua sull'atteggiamento della rosa viola.

Su Dodo

“Uno come Dodo in spogliatoio con Dunga e Passarella? Prendeva gli schiaffi, o sennò glielo dovevano togliere dalle mani. Almeno, a Daniel di sicuro, ma anche a Carlos se interessava il giocatore lo avrebbe fatto. Non è possibile un atteggiamento così, i nostri erano spogliatoi caldi”.

Sul Viola Park

“Io penso che a mandarli in ritiro al Viola Park gli si faccia un favore: li rinchiudi nella bambagia, nel cinque stelle, con lo chef e tutte le comodità. Fateli allenare al Franchi, fagli fare il passaggio dalla Maratona ai Campini, coi tifosi che ti mettono paura: vedi che poi non escono di casa. Al Viola Park stanno tutti bene”.