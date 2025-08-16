Domani sera alle 20.45 il Pisa avrà il primo impegno stagionale ufficiale, affrontando il Cesena ai trentaduesimi di Coppa Italia. Nella consueta intervista della vigilia, l'allenatore dei nerazzurri Alberto Gilardino ha parlato anche di Nzola, in prestito dalla Fiorentina, in avvicinamento alla partita.

“Per noi è molto importante avere Nzola e Cuadrado, due giocatori che portano esperienza all'interno di un gruppo che è molto sano. Però devono mettersi al servizio della squadra: quando giocheranno, saranno chiamati a fare la differenza. Essendo reduci da un periodo di inattività, sarà necessario un periodo di adattamento fisico e tecnico-tattico”.