Firenze e la Nazionale: l'iniziativa promossa dal Museo del Calcio a Coverciano

Il prossimo 11 marzo alle 18, presso il Museo del calcio di Coverciano (piazza Fino Fini 1, già viale Palazzeschi 20), sarà proiettato il documentario "Dal 1934 al 1958, dalla Roveta a Coverciano: Firenze, la casa degli azzurri", realizzato da Massimo Cervelli e Marco Vichi.

L'iniziativa

L’iniziativa, promossa dal Museo insieme al Quartiere 2 del Comune di Firenze, è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti. È anche, in questo caso l’appuntamento è alle 17, un’occasione per visitare il rinnovato Museo del calcio, con il biglietto d’ingresso scontato del 50% (6 euro). Firenze, infatti, con il Centro Tecnico Federale di Coverciano, è la casa degli azzurri: il luogo in cui la Nazionale italiana si raduna per preparare i propri impegni internazionali.

La casa degli Azzurri

Una realtà oggi considerata naturale, quasi scontata, ma che è il risultato di un lungo percorso storico iniziato nei primi anni Trenta del Novecento. Nel gennaio 1931 la Nazionale arrivò per la prima volta a Firenze per preparare la partita di Bologna contro la Francia. Come scrisse all’epoca il quotidiano sportivo Il Littoriale, Firenze sportiva ebbe l’onore di ospitare gli azzurri e di vederli allenarsi sul campo polveroso di via Bellini. In quell’impianto la Fiorentina disputava le sue ultime gare prima del trasferimento nel nuovo stadio del Campo di Marte, progettato da Pier Luigi Nervi.