Il punto chiave del piano di Paratici: I tanti acquisti che la Fiorentina farà subito

Intervenire subito e drasticamente sul mercato con almeno quattro rinforzi, forse cinque o addirittura sei se le esigenze lo imporranno. Questo è il punto chiave dell'azione che sarà chiamato a fare il nuovo dirigente della Fiorentina, Fabio Paratici, secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

Il conto

Il conto è presto fatto. Un paio di giocatori in difesa, uno-due a centrocampo, uno-due in attacco, così da quattro sicuri gli acquisti possono diventare potenzialmente sei. E anche subito.

Cosa vuol dire subito?

Aprendo la sessione invernale delle trattative il 2 gennaio e prendendo Paratici il timone il giorno 5, improbabile vedere volti nuovi contro la Cremonese e difficile per la Lazio il 7, ma contro il Milan domenica 11 sì. Una questione obbligatoria o quasi.