Pure il Parma trova la prima vittoria in campionato. E sorpassa la Fiorentina: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di SERIE A
E' da poco terminato il posticipo del lunedì delle 18:30 fra Parma e Torino. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie ad un rigore di Pellegrino al minuto 36.
Il Parma trionfa
Lo stesso ha raddoppiato nella ripresa, dopo il gol del momentaneo pari di Ngonge. 2-1 finale per gli emiliani e sorpasso ai danni della Fiorentina.
E passa la Fiorentina
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Napoli 12, Roma 12, Juventus 11, Inter 9, Cremonese 9, Atalanta 9, Como 8, Udinese 7, Cagliari 7, Bologna 7, Sassuolo 6, Parma 5, Torino 4, Lazio 3, Verona 3, Fiorentina 3, Genoa 2, Pisa 2, Lecce 2.
💬 Commenti