Alla fine Bonucci potrebbe davvero tornare in Italia: contatti serrati con una concorrente della Fiorentina per l'Europa

C'è stato un momento in cui Leonardo Bonucci sembrava poter diventare un giocatore della Fiorentina. Una vicenda di mercato e gossip, mai troppo credibile in virtù del passato del giocatore da vera e propria bandiera della Juventus e paladino dei valori bianconeri.

Adesso, però, l'ipotesi di un ritorno in Italia di Bonucci si fa concreta. Secondo quanto riporta TMW, prosegue serrata la trattativa tra Roma e Union Berlino, con l'entourage del giocatore in costante e diretto contatto con entrambe le parti. L'avventura del difensore con il club tedesco è già ai titoli di coda, e la strada giallorossa sembra quella più percorribile per calcare di nuovo i campi di Serie A.