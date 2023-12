Potrebbe non essere bastato a Pioli il gol allo scadere di Jovic di ieri sera. Il tecnico del Milan infatti è molto a rischio, secondo quanto riportato da Calciomercato.com e in queste ore vanno avanti riflessioni sull'ex allenatore della Fiorentina. I vertici del club sono irritati per i risultati e i tanti infortuni muscolari, con il Milan che è 3 punti sopra la squadra viola.