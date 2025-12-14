Corriere dello Sport-Stadio: La via per la salvezza

“La striscia di Vanoli” Scrive il Corriere dello Sport-Stadio nel proprio titolo principale. Il quotidiano continua poi scrivendo nel sottotitolo: “Missione Salvezza, servono 30 punti in 24 partite”.

Il Corriere intitola a caratteri cubitali nella pagina dedicata ai colori viola: “Fiorentina, questa è la via”. In taglio alto il quotidiano scrive “Per evitare la B la viola ha sei possibilità”

Nella pagina seguente si torna a parlare di campo con un pezzo dedicato alla probabile formazione della Fiorentina: “Una difesa fresca. Nicolussi in regia e Gud con Kean". Di spalla un pezzo sui tifosi in arrivo al Franchi: “Secondo sold out attesi 500 ospiti”.