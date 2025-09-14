VIDEO - Gigi D'Alessio a Carlo Conti dopo il tris partenopeo alla Fiorentina: "Mi aspettavo tre premi"

Siparietto in diretta tra il presentatore televisivo di fede fiorentina Carlo Conti e il cantante tifoso del Napoli, Gigi D'Alessio. Ieri sera i due erano presenti ai Tim Music Awards su Rai Uno in contemporanea con la partita del Franchi.

Il siparietto

Il conduttore fiorentino ha consegnato due premi a Gigi D'Alessio per le sue canzoni e ha commentato: "Complimenti e mi raccomando: stasera parliamo soltanto di musica, non di calcio".

La battuta di Gigi D'Alessio

Pronta la replica dell'artista partenopeo: "Va bene, parliamo di calcio anche se credevo di ricevere tre premi (ride, ndr)". Un chiaro riferimento alla partita da poco conclusa tra Fiorentina e Napoli sul punteggio di 1-3.