Fiorentina contro l'Inter senza volti nuovi: I quattro che non possono essere della sfida

Due hanno svolto le visite mediche, mentre gli altri due erano sul terreno di gioco, chi direttamente in campo e chi invece in panchina. I quattro volti nuovi di gennaio della Fiorentina, Zaniolo, Ndour, Folorunsho e Valentini (che potrebbe anche essere ceduto in queste ore), non potranno partecipare alla prosecuzione della gara contro l'Inter di giovedì prossimo.

Questo perché non erano tesserati il primo dicembre scorsa, quando la partita era stata sospesa a seguito del malore di Edoardo Bove.

“Rosico per il fatto di non poter giocare giovedì” ha detto Folorunsho che è già stato impiegato diverse volte dal suo arrivo ad oggi da parte di Palladino che, evidentemente, ritiene sia un elemento importante per gli equilibri della squadra.