Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno, mostrando disappunto e preoccupazione dopo lo spettacolo osceno offerto dalla Fiorentina in casa del Monza, valso la settima sconfitta in 12 partite alla squadra gigliata.

“Più di un disastro, soprattutto perché una roba così non me la sarei aspettata. Le difficoltà della Fiorentina sono evidenti e la squadra ha mille difetti proprio nell’idea, nonostante la spesa ingentissima, e già Grosso lo aveva detto, anche se non è Guardiola. Certamente però non si può fare il disastro di Monza, anche se ci sono criticità che non si possono risolvere senza il mercato. Il problema ora è come uscirne, se tutti sono con Vanoli in società devono presentarsi in sala stampa e farlo presente con forza”.

‘Paratici ha commesso errori da ABC del calcio’

“Mastantuono ha 19 anni ed è normale che abbia alti e bassi, ma ci vorrebbe qualcuno a fianco a lui per farlo crescere. Tra lui e Nico Paz c’è come tra me e Brera, diventerà forte, ma ci vuole tempo. Gnonto è un giocatore con limiti enormi e lo sapevamo già. La Fiorentina non ha neanche il Pessina di turno in campo come punto di riferimento. Da Paratici non ti aspetti gli errori fatti, che sono da ABC del calcio. Ho cattivi pensieri, non si è mai assunto una responsabilità, non ha mai ammesso un errore. Bisogna far attenzione alla zona rossa, lo scorso anno la squadra era più matura di questa”.

‘Vanoli ha responsabilità evidenti, ma…’

“In situazioni di questo tipo il discorso si allarga a tutti, non solo all’allenatore, che certamente ha responsabilità evidenti perché ieri sera ha scoperto il centrocampo. All’intervallo serviva un altro centrocampista, non Njie. Manca la società, dov’è in questi momenti? Nessuno ha chiesto conto a Paratici di ciò che veniva fatto. Dopo Grosso, allenatore sbagliato, si è ripreso Vanoli che era stato bocciato. Ha una squadra non adatta a lui e non andava ripreso, se ne conoscevano già i limiti. Non si può chiedere l’umiltà ai giocatori di talento che ha la Fiorentina. Finora si è battuto il Sassuolo, che ha regalato la partita, e il Venezia, altra squadra che è sotto in classifica. Con l’Udinese, che ha da poco cambiato allenatore, sarà una partita difficilissima”.