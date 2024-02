Corriere dello Sport-Stadio: Belotti ha sposato gli ideali della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina leggiamo il titolo: "Belottimo". E ancora: "Che numeri: un gol, un palo, una traversa e un assist". Sommario: "Lotta e trascina: Andrea ha sposato gli ideali dei tifosi e della Fiorentina".

Apertura per: “Segna o no Belotti piace a Firenze perché ha fame”. Sottotitolo: “Lotta, è un grande trascinatore, ha fatto subito capire ai compagni e alla gente che su di lui ci si potrà contare sempre: può essere la svolta”. In taglio basso: “Quarta, un’altra notte in ospedale”.

Qui leggiamo: “Il futuro di Italiano è legato all’Europa”. Sottotitolo: “Il prolungamento è già previsto nel caso di qualificazione viola Ma ora si pensa all’Europa League”.