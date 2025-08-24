La probabile formazione della Fiorentina: squadra che vince, non si cambia. Pioli verso la conferma in blocco del gruppo visto in Conference
È il giorno di Cagliari-Fiorentina, prima partita della prossima Serie A. Pioli studia la formazione da mettere in campo per affrontare i sardi.
Pioli verso la conferma del gruppo in blocco
Pioli pronto a confermare tutta la squadra vista a Presov contro il Polissya. Decisivo Gea in porta, Comuzzo, Pongracic, Ranieri in difesa. Larghi a centrocampo Dodô e Gosens, con Ndour, Fagioli e Sohm confermati in mezzo. Davanti ancora Gudmundsson dietro a Kean.
La probabile formazione
Fiorentina (3-5-2): De Gea, Comuzzo Pongracic, Ranieri, Dodo, Fagioli, Sohm, Ndour, Gosens, Gudmundsson, Kean
💬 Commenti