L'ex calciatore gigliato e ora procuratore Daniele Amerini ha parlato a Radio Bruno per analizzare varie dinamiche dei molteplici fronti di mercato della Fiorentina.

‘Asllani può essere una buona opzione per la Fiorentina’

“Bernabè è simile a Fagioli per certi aspetti, non per altri però. È un bellissimo profilo, ha sempre giocato più avanti ma ha le qualità per fare il play alla Pizarro, è un’idea che intriga. Asllani potrebbe essere una soluzione alternativa molto valida. Ha giocato all’Inter senza avere troppo spazio, a Firenze potrebbe essere un bel profilo. Nel calcio moderno il playmaker può avere caratteristiche variegate, e dipenderà dalle indicazioni di Pioli”.

‘Bisogna capire quale sia il vero Mandragora’

“Qual è il vero Mandragora? Lo scorso anno ha fatto una stagione impressionante, cosa a cui non si era mai nemmeno avvicinato. Bisogna capire se il suo livello sia diventato quello acquisendo maturità o conoscenze oppure è stata una stagione in cui è andato tutto bene. Quando un calciatore ha reso così tanto, se arriva un’offerta importante io ci penserei. Se però rinnovasse, si è certamente meritato la stima dei tifosi viola”.

“Nel calcio di oggi più che il recuperatore di palloni, se si gioca con due mezzale serve che una delle due sia un vero incursore alla McTominay. Ndour potrebbe avere le caratteristiche ma deve alzare il suo livello per stare in questa Fiorentina. Un centrocampo Fazzini-Bernabè-Fagioli? In determinate partite, o si ha il possesso per la stragrande parte della gara oppure si rischia tanto di subire la struttura avversaria, quindi un centrocampista che dia fisicità può servire”.