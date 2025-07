Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno, spaziando su vari argomenti di casa Fiorentina e soffermandosi in particolare sulla situazione di Dodô.

‘Se Kean rimane, auspichiamo che firmi un nuovo accordo con la Fiorentina’

“Quest’anno c’è la volontà di fare un passo avanti, sarà una stagione particolare perchè c’è il centenario della Fiorentina e la società ci terrà sicuramente a far bene. Non credo che manchi l’intenzione di alzare l’asticella e creare maggiore empatia con l’ambiente. Kean via dopo la scadenza della clausola? Se rimanesse qui, auspichiamo tutti che firmi un nuovo contratto. Impossibile fare previsioni sul sostituto oggi, ci sono troppe variabili. Ciò che lascia tranquilli è la situazione della Fiorentina, che non ha problemi economici di sorta".

‘Gioco delle parti in corso per Bernabè, se Pioli ci vede un regista…’

“Bernabè? Penso che sul piano economico ancora ci sia distanza ed ognuno faccia il suo gioco, non è nemmeno metà luglio, normale che sia così. È un giocatore che mi piace, ci sa fare veramente col pallone… però non ci si può certo svenare, quello sì. Il Parma però non ha bisogno di vendere, penso sia comunque ancora tutto aperto sul fronte Bernabè. A me sembra una mezzala offensiva Pioli però ci vede un regista, naturale che il suo parere sia importante e mi fido di lui. Mi piace l’idea di una squadre tecnica e brevilinea, ma penso che qualcuno più strutturato in mediana ci debba essere”.

‘Tenere giocatori scontenti non è mai positivo, ma Dodô…’

"Dodô? Non bisogna mai mescolare la passione di un ragazzo con tutto ciò che gli gira intorno, ed è il caso di Dodô. I giocatori sono aziende, danno da mangiare a tante persone quando si spostano. Se c’è stata una qualche frizione quando qualcuno gli ha prospettato l’idea di andare in un top club a guadagnare molto di più…tuttavia penso che un ragazzo come Dodô esprima grande passione in campo. Tenerlo scontento non è sempre una cosa positiva, al momento però credo che non ci siano offerte vere e dovesse restare non penso proprio sarebbe un piantagrane”.