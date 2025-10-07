Gattuso: "Kean deve dare di più e diventare un punto di riferimento. Nicolussi Caviglia? Sono molto curioso"

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso, che ha convocato due giocatori della Fiorentina -Kean e Nicolussi Caviglia- ha parlato in conferenza stampa, partendo proprio dal centrocampista: “Sono molto curioso di vederlo. Voglio verificare come lavora, mi piace. Lo vedo bene come vertice basso del centrocampo, ha le giuste caratteristiche per quella posizione di campo perché è bravo nel dare equilibrio al reparto”.

“Nicolussi? Sono molto curioso. Kean deve dare qualcosa in più”

Su Kean, invece: “Gli ho detto che deve dare di più. Lo tratto come un giocatore importante, lo è. Abbiamo bisogno delle sue caratteristiche e di tutta la sua voglia, spero ed esigo che diventi un punto di riferimento per tutti i suoi compagni”.