La probabile formazione del Cagliari: Pisacane si affida ad una vecchia conoscenza dei viola in difesa
Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane sembra avere pochi dubbi su quale undici schierare contro la Fiorentina, dato che con tutta probabilità riproporrà un undici molto simile a quello che nella scorsa giornata ha vinto contro la Juventus.
Un ex viola tra le retrovie
Tra i pali ci sarà Caprile, mentre la difesa a tre verrà composta dal recuperato Zappa, l’ex viola Mina e Luperto. A centrocampo agiranno Adopo, Gaetano e Mazzitelli, mentre sulle fasce toccherà a Palestra e Obert. In attacco ci sarà il duo formato da Kilicsoy e Sebastiano Esposito.
La probabile formazione
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, S. Esposito.
