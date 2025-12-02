VIDEO - Un imprevisto in diretta Sky tutto da ridere durante Atalanta-Fiorentina. E il telecronista sbotta con la regia

C'è stato un momento durante Atalanta-Fiorentina in cui i telespettatori hanno avvertito tutta la tensione che si stava respirando in cabina di commento, con il telecronista Riccardo Gentile infuriato con la regia di Sky.

L'accaduto

Tutto parte da un difficile collegamento con i bordocampisti e con Vanessa Leonardi. In realtà in tv l'audio si sentiva benissimo, ma in cuffia Gentile sentiva tutt'altro, perfino (da capire se scherzasse) la telecronaca di una partita di basket.

Il video

L'episodio, tutto da ridere, non è ovviamente passato inosservato e ha iniziato a fare il giro del web. Un momento divertente in un match non altrettanto carino per la Fiorentina.