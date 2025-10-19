I due lanci illuminanti che accesero le luci a San Siro: Fagioli, c'è solo da prendere la penna e ricominciare a scrivere

Era una Fiorentina che pareva sul punto di decollare, prima degli inciampi di fine stagione, ma a San Siro, in una serata di gala, la squadra di Palladino sfiorò la vittoria ma inizialmente anche la goleada contro un Milan raffazzonato: parliamo dello scorso inizio di aprile e a trascinare la squadra viola era proprio Nicolò Fagioli. Protagonista il classe 2001 di almeno due lanci a dir poco illuminanti, dal primo nacque la meravigliosa azione dello 0-2.

Il secondo invece fu un assist diretto per il destro al volo vincente di Dodo, poi vanificato dal fuorigioco del brasiliano. Sarebbe stato il 2-3 a tempo scaduto, un gesto e un risultato da estasi calcistica. Fagioli quella sera accese le luci a San Siro, di ‘vecchioniana memoria’ ma poi di fatto si spense lui, complice anche la riemersione dei fatti legati alle scommesse. Ma la Fiorentina non può abbandonarlo e allora magari rispolverarlo dove sembrava aver appena iniziato a scrivere una bella storia, può aiutarlo a riprendere la penna in mano.