Ascari a FN: “Martinelli è il futuro ma è eccessivo il tiro al bersaglio contro De Gea. Viery? Diventerà difensore di livello”

Ospite di Hangover Viola di Fiorentinanews.com, il procuratore di lungo corso Eugenio Ascari ha avuto modo di commentare numerose tematiche di casa viola, a cominciare dalle difficoltà difensive evidenti della squadra di Paolo Vanoli.

“Mi sembra ingeneroso ed eccessivo mettere in discussione De Gea, per ciò che ha fatto in carriera e quanto fatto alla Fiorentina. Un episodio non può condizionare il giudizio nei confronti di un professionista straordinario. Se analizziamo il rendimento dei portieri delle varie big, in tanti non sono immuni ad errori. De Gea da quando è arrivato alla Fiorentina ha offerto un rendimento alto, e non è giustificabile il tiro al bersaglio di cui è stato oggetto in questi ultimi tempi. Concedere fiducia a Martinelli in futuro penso sarebbe un’evoluzione logica e naturale, appena avrà terminato l’apprendistato all’Avellino. Potrebbe tornare a Firenze con l’esperienza giusta per poter fare il titolare, come fece l’Atalanta mandando Carnesecchi a Trapani e Cremonese. Se la Fiorentina crede in Martinelli, sarebbe logico dargli la maglia da titolare, con alle spalle un 12esimo di esperienza pronto a subentrare”.

‘Viery nel giro di poco tempo diventerà difensore di livello’

“I numeri difensivi parlano di 25 gol subiti, eccessivi, e derivano da problematiche in difesa e ancor prima dell’incerta copertura del centrocampo. La Fiorentina è troppo permeabile, gli esterni difensivi sono calciatori più chiamati a compiti di spinta che di copertura, i difensori centrali hanno evidenziato qualche lacuna, anche se si sono alternati tutti. Le difficoltà iniziali di Viery erano prevedibili, essendo arrivato da un altro continente, ma in alcune circostanze ha dimostrato anche il suo valore, le sue qualità, e caratteristiche che lo renderanno un difensore di livello nel giro di pochissimo tempo. Da Dragusin mi sarei aspettato di più, avrebbe dovuto rappresentare il fulcro della difesa viola, ma non è stato così, al di là del tempo che gli sarebbe servito per tornare in condizione”.

‘Centrocampo lacunoso sul piano difensivo’

“Con la cessione di Mandragora è venuto meno l’unico centrocampista con caratteristiche difensive di cui disponeva la Fiorentina, e si sceglie il 4-2-3-1 una mediana con Ndour e Fagioli o Oulaï mostra varie lacune sotto il piano difensivo. Se si scegliesse invece un centrocampo a tre, si potrebbe avere maggiore copertura. Ndour? La fisicità non comporta automaticamente capacità difensive, ma ogni tanto ciondola in mezzo al campo, rimane assente, senza contribuire né alla fase offensiva né a quella difensiva. La Fiorentina può cambiare gli interpreti ma manca veramente chi possa avere le caratteristiche necessarie. Atta ha doti straordinarie, quando tornerà potrà fornire un contributo eccellente, ma non certo sotto il piano della protezione difensiva, perchè non ce l’ha nel DNA”.