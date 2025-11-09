Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a DAZN prima della gara sul Genoa, analizzando quello che non ha funzionato nella gestione tecnica precedente: "Non ha funzionato diversa roba, sul passato non ci vogliamo tornare; tiriamo la riga, cancelliamo tutto e troviamo una nuova energia.

Sulla scelta di Vanoli

Sulla scelta di Vanoli come allenatore ha dichiarato: "Ci è piaciuto il carattere, la persona e la voglia. Ha esperienza e determinazione, riteniamo di aver fatto una buona scelta".

Sulla stagione della Fiorentina

E ha proseguito: Stagione? Dobbiamo ragionare partita per partita, non siamo in condizione di fare promesse o altro, ma dobbiamo approcciare le partite in modo diverso da prima"