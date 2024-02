La probabile formazione dell'Empoli: Nicola si affida a due ex Fiorentina per continuare sulle ali dell'entusiasmo contro i viola

Reduce dalla vittoria esterna contro la Salernitana, l'Empoli rigenerato dalla cura Nicola si presenta contro la Fiorentina per allungare su una zona retrocessione che fino a poche settimane fa lo aveva completamente risucchiato.

Per l'impresa contro i viola, l'allenatore dei toscani si affiderà anche a due ex Fiorentina come Maleh e Zurkowski, che partiranno entrambi dal primo minuto. Il primo a centrocampo insieme a Grassi, l'altro con Cambiaghi dietro Cerri unica punta. Ballottaggio in difesa tra Ismajli e Bereszynski.

La probabile formazione dell'Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.