Quanto manca alla fino del restyling del Franchi, almeno della parte finanziata dai fondi Pnrr?

La risposta a questa domanda è contenuta nel cronoprogramma originario che Palazzo Vecchio ha fornito a giugno scorso alle ditte che lavorano all'interno dello stadio.

Ritardo calcolato

Rispetto alla data iniziale di fine lavori, ovvero il 16 aprile 2026, il ritardo calcolato finora, si legge su La Nazione di oggi, è di 189 giorni e che il restyling della parte coperta da questi fondi dovrà essere pronto per il 31 ottobre 2026. Questo perché per quel giorno gli ispettori Uefa dovranno aver concluso il loro tour in Italia per verificare lo stato degli impianti candidati ad ospitare le gare di Euro 2032.

Opere che saranno fatte

Da cosa è composto il corpo d'opera principale? Finire le demolizioni, il restauro, la riparazione di tutte le strutture sottoposte a vincolo incluse la pensilina storica, palazzina d'onore dell'atrio, la torre di Maratona e le scale elicoidali. Bisognerà aver terminato tutte le gradinate e le fondazioni delle quattro mega colonne che serviranno a supporto della copertura. E poi nuovi spazi per atleti, giornalisti e per il cibo vip e la riqualificazione di tutte le sedute di qualsiasi tipo fatta eccezione per quelle del lato est della Maratona.