Le tre offerte fatte per il capocannoniere viola. Una situazione che è rimasta aperta

Piccolo passo indietro verso l'estate: più volte il Betis Siviglia ha contattato la Fiorentina e più volte ha provato a rilanciare per ottenere il cartellino di Rolando Mandragora.

Per l'esattezza sono state tre le offerte fatte per avere il centrocampista viola che, allora, aveva il contratto in scadenza al termine della stagione (poi gli è stato rinnovato fino al 2028 con opzione per l'anno successivo).

La più importante

L'ultima di queste tre offerte è stata, ovviamente, anche la più importante a livello economico, con il Betis che si era spinto a quota 10 milioni di euro per averlo: proposta rifiutata dalla società viola che, nonostante che chiedeva cifre molto elevate, poiché aveva l'intenzione di trattenerlo.

Non è finita qua

Finita qua? Non proprio. Il Betis continua a monitorare la situazione del giocatore e in un certo senso fa il tifo contro alla Fiorentina, perché sa benissimo che se le cose non dovessero andare per il verso giusto ci sarebbe la possibilità di ritornare alla carica per prendere il centrocampista e magari alle proprie condizioni economiche. Nel frattempo Mandragora si sta mettendo in evidenza essendo il capocannoniere della squadra in Serie A con le sue cinque reti realizzate.