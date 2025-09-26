La Fiorentina ci punta, finché può. Ma la firma sul rinnovo di Dodô potrebbe non arrivare mai

Dodô e Gosens sono gli inamovibili di Stefano Pioli. Lo ha sottolineato anche La Gazzetta dello Sport in un articolo di questa mattina (LEGGI QUI). Entrambi però, in estate sono stati interessati da voci di mercato.

Voci di mercato

Gosens è stato cercato dall'Atalanta, con un forte e netto no arrivato da parte della società viola. Il brasiliano, invece, ha il contratto in scadenza nel 2027 e diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui visto che la firma sul rinnovo continua a non arrivare.

E la firma potrebbe non arrivare

La rosea sottolinea come la Fiorentina voglia continuare a puntarci nonostante il mancato rinnovo e la scadenza ancora lontana. Ma il tempo passa in fretta, si legge nell'articolo, e la firma potrebbe non arrivare mai visti i rapporti difficili tra la Fiorentina e l'entourage del giocatore.