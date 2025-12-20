Certe cose, certe dinamiche, probabilmente al di fuori di Firenze non sono credibili e neanche raccontabili ma, al di là delle tante voci sul tema, il Corriere Fiorentino conferma che il quasi ex ds viola Daniele Pradè è ancora più che mai presente negli ambienti del Viola Park. E c'è anche una versione da parte della Fiorentina, che conferma i fatti: “Se è tornato al Viola Park è perché dopo le dimissioni, deve formalizzare col notaio passando per uffici legali e svuotare il suo ufficio oltre a restituire materiale telematico e altro”.

A 40 (leggasi, quaranta) giorni dalle sue dimissioni. Un'altra, l'ennesima, situazione ‘curiosa’ che racconta la Fiorentina di oggi. E intanto chi lo sta preparando il mercato? Pradè era il promotore di D'Aversa ma che possa essere ancora lui a tessere le fila in vista di gennaio è relegato ad “assurdità” da parte del club viola. A ognuno la facoltà di crederci o meno.