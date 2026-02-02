Rinforzi in mediana? La Fiorentina opta per la soluzione fatta in casa
Mancano dodici ore alla fine delle trattative e la Fiorentina sembra essere ancora attiva sul mercato. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport-Stadio la società viola ha deciso di non agire nella zona centrale del campo.
Nessun rinforzo in mediana
Sempre più complicato che possa arrivare un giocatore in queste ultime ore. Dopo giorni di sondaggi e timidi tentativi, la dirigenza gigliata ha optato per la soluzione “fatta in casa”. Vanoli dovrà affidarsi ai giocatori già presenti in rosa.
Tante mezzali, nessun mediano
Non verrà nemmeno sostituito il partente Nicolussi Caviglia, unico presente in rosa con caratteristiche simile a Fagioli. Vanoli dovrà essere bravo a sfruttare la duttilità delle tantissime mezzale presenti in rosa per sopperire ad eventuali assenze. A meno di occasioni dell’ultimo minuto, il reparto di centrocampo rimarrà invariato.